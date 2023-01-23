『美品 PRADA リュック A4可 ロゴプレート サフィアーノレザー ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 11時 27分に出品され03月25日 11時 27分に終了予定です。即決価格は16,116円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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取り置き不可、即決優先でお願い致します。

交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。

光の反射で白く見えるところがございますが汚れではないのでご安心くださいませ。



【アイテム】

PRADA プラダ バックパック バッグパック リュック リュックサック フラップ式 A4収納可能

バッグ バック BAG bag カバン 鞄 肩掛け 三角プレート トライアングルプレート ロゴプレート ロゴ刻印 メンズ レディース



【サイズ】

縦幅 34㎝

横幅 29㎝

マチ 16.5㎝



実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



【状態】

目立った傷や汚れはなく美品です。



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

テスートナイロン

サフィアーノレザー



【購入元】

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品です。



【付属品】

なし



【シリアルナンバー】

白タグ10



【発送】

簡易包装にて1〜7日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。



管理番号 19650 926 1027 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

PRADA

リュック

A4可

ロゴプレート

サフィアーノレザー

ブラック