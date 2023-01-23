『tomorrowland ウールカシミヤビーバー ダブルブレステッドコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 02時 32分に出品され04月17日 02時 32分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボタンがプラスチックでチープだったため、水牛ボタンに全て変えております。



ウール90% カシミア10% 裏地キュプラ

サイズ 44 肩幅46.5 身幅54 着丈81.5

※少し大きめです。

※定価79200円



デイリーユースに適した目付と高いコストパフォーマンス性が特徴のオリジナルファブリックを使用したピーコート型ダブルブレステッドコート。



■素材

ベーシックな440g目付のカシミヤを10％ブレンドの〈TOMORROWLAND〉オリジナルのビーバー素材を使用。

カシミヤ混の柔らかく軽やかな風合いを活かすために、重すぎない目付に設定。

滑らかな手触りと上品な光沢感が魅力。



■デザイン

ドレスアウターの中で最もオンオフ兼用しやすいピーコート型のダブルブレステッドコート。

表地の素材感を生かす、シンプルな総裏仕様。

オーダーメイドの生産工程のような手作業を随所に取り入れ、スーツ同様の立体縫製を施しました。

DROP7の程よいゆとりを持たせたシャープすぎないシルエットが快適な着心地を実現しています。





トゥモローランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ tomorrowland

ウールカシミヤビーバー

ダブルブレステッドコート