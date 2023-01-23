『Christian Louboutin クリスチャンルブタン ラウンドファスナー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 03時 39分に出品され03月09日 03時 39分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Louboutin クリスチャンルブタン ラウンドファスナー パネトーネ スタッズレザー長財布 ブラックになります。



コイン入れの中などに黒ずみ汚れがありますが、全体的に目立った擦れや剥げなどが無くまだまだ活躍出来ると思います。



あくまでも中古品という事をご理解いただけたら幸いです。



素人採寸です

【横】19.5cm

【縦】10cm

【厚さ】3cm



カード入れ✕12

紙幣 ✕4

コイン入れ✕1



古物許可証を取得していまして、CMでおなじみの某大手ブランドオークション様にて購入いたしましたので、鑑定済み品になります。



発送は簡易包装になりますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Christian

Louboutin クリスチャンルブタン ラウンドファスナー