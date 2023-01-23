『極美品 AVI SILVERS(アビシルバーズ)The Slayer ネックレス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 07時 37分に出品され05月04日 07時 37分に終了予定です。即決価格は27,535円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品定価157,140円

レザーとシルバーのショップ「AVISILVERS(アビシルバーズ)」のブランド「The Slayer(スレイヤー)」のペンダント&チェーン一体型ネックレス「カトゥラニーリターンズ13」です。

13体のスカルパーツの全ての目の窪みに全8色(ブルー、スカイブルー、レッド、イエロー、グリーン、オレンジ、クリア、ブラック)のカラーキュービックジルコニアを埋め込まれており、さらに連結パーツに十字の光が反射する「ブラックスター」という天然石カボションが使用された超精巧なデザインです。



ほぼ未使用の極美品ですが自宅保管の私物だった物としてご理解の上ご検討下さいませ。

今後の使用予定がないため出品します。

※着用画像はイメージです。



■ブランド:AVISILVERS The Slayer

■モデル名:カトゥラニーリターンズ13

■型番:PTS-16787

■新品定価:157,140円

■素材:シルバー925、カラージルコニア、ブラックスター

■状態:未使用に近い極美品

■サイズ:ペンダント縦9cm チェーン全長47cm

■付属品:巾着



ウィリアムウォレスやビザール、

ロードキャメロットやフロワティエドール、

ディールデザインやアルテミスクラシック、

BWLやラウドスタイルデザイン、

クレイジーピッグやブラッディマリー、

ロイヤルオーダーやジャスティンデイビス、

ウルフマンB.R.S.やトラヴィスワーカー、

ロンワンズやガボール等、

シルバーとレザーのアクセサリーが好きな方にオススメです。



丁寧に梱包して、匿名にて配送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 極美品

AVI

SILVERS(アビシルバーズ)The

Slayer

ネックレス