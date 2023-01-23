『ユニクロ エンジニアードガーメンツ パフテックフーデットコート ダークグリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 22分に出品され03月08日 23時 22分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・即購入可能です。

・ユニクロとエンジニアードガーメンツのコラボ商品、パフテックフーデットコート PUFFTECH Hooded Coatです。

・数回室内で試着行ったのみ。実質新品同様かと思います。

・昨年末に韓国在住の友人に現地で買って貰った物です。その為、タグは韓国語表記になります。

・色はダークグリーン。サイズはXLです。詳細は下記の通り

※素人採寸ですので予めご了承下さいませ。

肩幅···58cm

身幅···70cm

袖丈···61cm

着丈···106cm

・すり替え防止の為、返品には対応しません。



カラー···グリーン



下記、商品紹介サイトのテキスト（翻訳文）です。



フィッシュテール (魚の尾) の様ににカットされた裾と、大ぶりなフラップポケットがミリタリーパーカらしい1着。撥水加工の施されたアウターシェルなので、雨の日にも重宝します。ヒートテック中綿のパフテックは従来のダウンほどモタつかないので、電車移動の多い日本人にはちょうどいいウェイトです。羽織るだけで今っぽさを取り入れられる、着用者を大きくを包み込むようなシルエットも魅力。ブラック、ダークグレー、ダークグリーンの3色展開。



UNIQLO

ENGINEERED GARMENTS

PUFFTECH HOODED COAT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

エンジニアードガーメンツ

パフテックフーデットコート

ダークグリーン