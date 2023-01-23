『Henty Wingman BackPack 2 STD ガーメントバック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 13時 51分に出品され03月04日 13時 51分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Henty(ヘンティ)の「スーツを巻いて収納するバックパック」Wingman BackPackのSTDモデルです。

2年ほどスーツの時期に通勤で使用しましたが、スーツを着る機会がなくなったため出品いたします。一部内側に擦れたような傷がありますが、全体的に綺麗かと思います。商品の状態は写真でご確認いただけたらと思います。



付属品はWingman BackPack本体、専用ハンガー、ジムバッグ、ジムバッグ用ショルダーストラップです。ショルダーストラップは未使用になります。



以下、商品の詳細です。

【カラー】

ダークグレー／ブラック



【素材】

本体＝ナイロン500Dほか

ジムバッグ＝500Dターポリン



【本体サイズ】

約56 cm×22 cm×25 cm

(広げたとき：約56cm×101cm)



【本体重さ】

約1.7Kg



【ジムバッグサイズ】

約52 cm x 20 cm x 20 cm

容量：約18L



【ジムバッグ重さ】

約0.4Kg



【特徴】

一見、スーツが入っているとは想像がつかない外見に、スーツ(上下)や靴、その他の身の回りのものが収納できます。

まったく新しいスタイルのガーメントバッグです。



【スーツは巻いて収納する】

1)スーツはバッグ本体に収納します。

本体を広げたときの見た目は、いわゆる「ガーメントバッグ」。

スーツを不必要に畳んだり、折り込んだりせずに、ハンガーにかけるように無理なく収納できます。

スーツ以外の靴や下着などは、付属のジムバッグに収納できます。



2)ジムバッグを中心に、バッグ本体を巻いていきます。

ジムバッグと本体は2箇所のバックルで固定します。そして、ジムバッグを中心にして、バッグを本体を巻いていきます。

本体には、特殊素材のプラスチックプレートが縦横に配置されていてスーツの型くずれと、シワを防ぎます。



3)ノートPCは付属の背面のポケットに収納。

ノートPC(32.5× 23×2cm程度のノートPCまで対応)は背面のポケットに収納できます。

書類は外側ポケットに収納できます。

A4ファイルサイズまで対応しています。



専用のショルダーストラップが付属しています。

ショルダーストラップを使えば、ジムバッグ単体でも持ち運び可能です。



#Henty

#ヘンティー

#ウィングマン バックパック

#ガーメントバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Henty

Wingman

BackPack

2

STD

ガーメントバック