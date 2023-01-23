『SUNSEA chin sweat shirt 24AW 新作 タグ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 44分に出品され03月26日 04時 44分に終了予定です。即決価格は17,950円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 毎シーズン人気のSUNSEAのスウェットシリーズ。

今季の新作。

いつもより少しストリートライクな雰囲気になっています。

新品を購入し、２回程度着用の美品です。

タグ付き。

心地良い生地を使用したクルーネックタイプのスウェット。

ボディは調整された程よく緩いサイジングで右脇にはポケット、左脇にはスリットにウォッシャブルレザーベルト。

大きめのアームホールや広めの身幅、同ブランドらしい立体的な肩周りの作り込みによる美しいシルエットです。



サイズ2

身幅62cm、着丈62cm程。

素人採寸の為、誤差はお許し下さい。

中古に理解のない方、あまりに神経質な方はご遠慮願います。



シュタイン stein

yoke ヨーク

unused アンユーズド

essay エッセイ

jieda ジエダ

comoli コモリ

aularee オーラリー

dairiku ダイリク

comoli コモリ

メゾンマルジェラ

マルタン マルジェラ

ancellm アンセルム

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jil sander ジルサンダー

BODE

ISSUE THINGS

アンダーカバー

ファセッタズム

サカイ sacai

フミトガンリュウ ganryu

ダブレット doublet

などのブランドがお好きな方には特にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUNSEA

chin

sweat

shirt

24AW 新作 タグ付き