『ヴァイスシュバルツ 富士見ファンタジア文庫vol.2 RR以下4コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 00分に出品され03月12日 11時 00分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士見ファンタジア文庫vol.2のRR.R.U.C.CC.CR全150種×4枚セットとなります。

目立った傷等は見られないと思いますが極度に気にする方は購入お控えくださいませ。

よろしくお願いします！

サイン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 未使用に近い