『第3世代 Apple AirPods MagSafe充電ケース iFace付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 22分に出品され03月08日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

AirPodsは、Appleの先進的なオーディオ技術を搭載しており、クリアでバランスの取れたサウンドを提供します。



【便利な充電ケース】

MagSafe充電ケースにより、ワイヤレスで簡単に充電が可能です。持ち運びにも便利で、いつでも充電できます。



【シームレスな接続】

Appleデバイスとの接続がスムーズで、すぐに使用開始できます。特にiPhoneやiPadとの相性が抜群です。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 充電ケース: MagSafe充電ケース

- 付属品: USB-Cケーブル





左耳に傷、MagSafeケース汚れ、写真ご確認下さい。

i Faceは2週間程度使用

ご覧いただきありがとうございます。



値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル