『【美品】SONY WF-1000XM3 B ワイヤレスBluetoothイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 48分に出品され03月27日 14時 48分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY WF-1000XM3(B)



2023年4月ごろに購入し、一度だけ使用した後に保管しておりました。

素人目で非常に状態は良いと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー