『Manhattan Portage x Carryologyブラックレーベル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 17時 04分に出品され04月17日 17時 04分に終了予定です。即決価格は19,227円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Manhattan PortageのBlack Label

Carryology との限定コラボ商品です。

新規購入で、未使用の新品です。

使うのが、もったいなく、しまいこんでいました。

69300で購入。

ちょっと、物入りのため、思いきって掲載させていただきました。

是非、ご興味のある方に購入いただきたいと思います。

宜しくお願い致します。

最後の掲載写真のポーチはプレゼント致します。



【機能性】

このメッセンジャーバッグは、通勤やサイクリングに便利な設計で、調整可能なストラップが特徴です。収納力も高く、必要なアイテムをしっかり持ち運べます。



- ブランド: Manhattan Portage✖️Carryology

- モデル: Black Label

- 保証: Lifetime Warranty

- 色: ブラック

- タイプ: メッセンジャーバッグ



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マンハッタンポーテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Manhattan

Portage

x

Carryologyブラックレーベル