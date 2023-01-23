『80’s A-2 レザー 本革 ボンバージャケット 短丈 cityboy【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 27分に出品され03月31日 17時 27分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全商品即購入可能です◎



#kzk_古着



●状態



目立つ傷や汚れなどありません。



●サイズ

表記：LL



実寸：肩幅 約43cm 身幅 約55cm 袖丈 約61cm 着丈 約61cm



※発送の際は小さく畳んで梱包するので多少シワができる場合がある点、ご了承下さい。

※着用画像は対応しておりません。





管理番号：kzk_b651



カラー···ブラック



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80’s

A-2

レザー

本革

ボンバージャケット

短丈

cityboy