『使わないなんてもったいない！！ 伊達メガネ 黒縁メガネ オススメ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 08時 13分に出品され04月26日 08時 13分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【現在在庫有り】



在庫がなくなりますと約2週間ほど

お待ちいただきますのでお早めに⭐︎



ジャニーズに大人気♪



コスパ最強！

クロムハーツに強くインスパイアされた商品で

メンズ、レディース共にご利用いただけます♪



ホスト系、ちょい悪系、オラオラ系、イケオジスタイルの方からフォーマルにもカジュアルにも合う伊達メガネ⭐︎



スクエア型に近いウェリントンはスマートな印象を与え、ビジネスシーンなどでも着用しやすいデザインとなっています。



・春、夏、秋、冬のオールシーズンで利用可

・ビジネス、プライベート、旅行でも利用可

・プレゼントやペアでも利用可



私自身、長年レイバンを使っていましたが

現在はこちらの伊達メガネの色違いを使い回しており超オススメ商品となっております♪



レンズを変えれば眼鏡にもサングラスにも⭐︎



◼️サイズ



画像9枚目参照



◼️カラー



ゴールド、シルバー、ブラウン（べっ甲）

ご希望のカラーをコメントにて



◼️レンズ



クリア



◼️フレーム



フレームカラー···ブラック



その他、ハイブランド、韓国ファッション、プチプラをメインに時計、バック、ネックレス、ブレスレットなど様々な商品を販売しておりますので気になる方はフォローを⭐︎



【まとめ売り、おまとめ割引受付中♪】 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 新品、未使用