『B-3 レザー ムートンジャケット supreme パッチワーク 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 12時 46分に出品され03月03日 12時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着画 177cm 痩せ型





大人気！リアルムートンB-3フライトジャケット☆ブラックカラーなります

画像のsupreme のパッチワークB-3にとても似ています



新品定価１０万円以上するアイテムで上質なリアルムートンを使用しておりシンプルながら存在感抜群のアイテムです。フライトジャケットだけあり防寒製も高く冬場でもインナーはTシャツ１枚で過ごせます！

大きすぎないサイズ感がとてもかっこいいです！







●ブランド

vintage





●サイズ表記 38

usサイズの為体感 M〜L



身幅 59 cm



着丈 63 cm



袖丈 60 cm



肩幅 54cm







USED商品のためファーの色褪せなど多少の使用感ございます。着用に問題があるような致命的なダメージございません。古着にしてはとても状態がいいと思います♪









レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ B-3

レザー ムートンジャケット supreme

パッチワーク 黒