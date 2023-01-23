『Wacom cintiq 16【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 19時 43分に出品され05月08日 19時 43分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wacom cintiq 16

使用中の問題は一切ありません。



本体の箱は捨ててしまってありませんが、丁寧に梱包して発送致します。



1年ほど前に購入し、2日に一回ほど使っていました。

画像2枚目に見えるように、横から見ると若干のスレが見えますが、使用中気になるものではないです。

ドット抜けはないです。





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#液タブ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり