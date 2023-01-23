『SONY WH1000XM5 ブラック ワイヤレスヘッドホン 収納ケース付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 18時 05分に出品され04月24日 18時 05分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

このワイヤレスヘッドホンは、クリアな音質を提供し、音楽や映画をより楽しむことができます。



【快適な装着感】

オーバーイヤー型のデザインにより、長時間の使用でも快適です。柔らかいイヤーパッドが耳を優しく包み込みます。



【便利な付属品】

USBケーブルとオーディオケーブルが付属しており、様々なデバイスに接続可能です。収納ケースも付いているため、持ち運びも便利です。



- カラー: ブラック

- 付属品: USBケーブル、オーディオケーブル

- デザイン: オーバーイヤー型

- 収納ケース: あり

2ヶ月程前に新品で購入、使用回数1〜2回



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし