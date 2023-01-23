『【デッドストック】60’s U.S.ARMYジャングルファティーグjkt 4th【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 22分に出品され04月01日 10時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 他、多数デッドストック出品中です

→ #Шミ木M6_I_dead_stock_item



<アイテム>

U.S.ARMY ジャングルファティーグジャケット

69年製造のデッドストック品です



ミリタリージャケット 60’s 長袖 コットン アメリカ軍 deadstock 美品 新品未使用 4th

ビンテージ vintage



<サイズ>

サイズ表記 : LARGE-LONG

着丈：85cm

袖丈：65.5cm

肩幅：50cm

身幅：67cm

アーム幅 : 31.4cm



※採寸に若干の誤差が生じることがありますが、ご了承ください。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



<状態>

デッドストック品になります

※完璧を求める方はご遠慮ください。



<カラー>

カーキ



<素材>

cotton：100%



<配送>

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※注意事項 (必読)

あくまで中古になりますので、美品、完品をお求めな神経質の方は、トラブル防止のため入札をご遠慮ください。



性別やカテゴリーに関しては主観で判断している部分もありますので、ご了承のほどお願い致します。



出来るだけ実物に近く撮影を心がけていますが、デバイスによっても写真と現物の色が若干異なる場合もありますので、ご了承ください。



念入りに確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチの細かいほつれ等、見落としている場合もございますことをご了承下さい。



気なる点などありました御質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【デッドストック】60’s

U.S.ARMYジャングルファティーグjkt

4th