『掛け軸 千家三祖墨蹟 千利休・千少庵・千宗旦 講談社 工芸印刷 茶道具【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 08分に出品され04月03日 05時 08分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
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|やや傷や汚れあり
処分価格旧老坑端渓水巌硯 氷裂紋・子母青花・文房四宝
¥ 23460
骨董 レア 重要無形文化財 道 安部栄四郎 作 直筆 書作品
¥ 32640
掛軸 61
¥ 31886
ガールズバンドクライ トレーディング ミニ色紙 全9種 コンプリートセット
¥ 8735
すずり、筆、文鎮、等セット
¥ 12220
裏千家淡々斎直筆 短冊幅 清風萬頃波 14代千宗室の茶掛け掛軸 茶道具
¥ 15840
青磁焼 水滴 中国？骨董 書画 古玩
¥ 11700
陳子奮 花瓶 花紋 博古図 掛軸 模写 Q-611
¥ 22080
骨董品 書 和歌 大田垣連月
¥ 45000
掛軸-1174 金閣寺 有馬頼底 「金鳳舞四季」 共箱 太巻
¥ 11700
確認用【鳥の子色紙(シケ引きNo.107)10枚】色紙無地・短歌俳句・仮名書道
¥ 2700000
【真作】掛軸「藤村密憧」筆 桐箱付
¥ 10322
ヴィンテージ 乃木神社 乃木希典 乃木希典命 乃木静子 辞世の和歌 紙本 掛軸
¥ 19791
「水墨山水」 鈴木圭泉 掛け軸 掛軸 共箱あり
¥ 10062
掛軸-1262 日蓮聖人 法華曼荼羅 印刷工芸作品
¥ 15400
掛軸-1292 清水寺 松本大圓 賛 木村閑流 画 月下の僧 「大道無門」 共箱
¥ 9750
掛軸 山水画
¥ 18330
茶掛 掛け軸 掛軸 大徳寺黄梅院小林太玄筆 尺八横掛け 未使用
¥ 12025
落札価格10530円
866 入札履歴
終了
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