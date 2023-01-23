『掛け軸 千家三祖墨蹟 千利休・千少庵・千宗旦 講談社 工芸印刷 茶道具【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 08分に出品され04月03日 05時 08分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 掛け軸 千家三祖墨蹟

千利休・千少庵・千宗旦

講談社 工芸印刷



★はちふく出品リストはコチラ★

#はちふく（茶道具）

#はちふく（ホビー・楽器・アート）

#はちふく（美術品・アンティーク・コレクション） 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: やや傷や汚れあり