『【新品】New Balance 996GR USA製 35周年モデル スエード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 54分に出品され03月22日 13時 54分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEWbalance 996GR



Made in USA



スエード メッシュ スニーカー



35周年を迎える「996」を記念して細部までこだわったMADE IN USAのアニバーサリーモデルが復活。1988年に登場したM996のオリジナルデザインを採用しながら、上質なピッグスキンスエードとメッシュアッパーをブランドを代表するヘリテージカラーのグレーでシックに仕上げました。



アメリカのニューバランスショップにて購入。

ロゴの部分の下に日本製には無いMADE IN USAの表記があります。



品番：U996GR



【スタイリッシュなデザイン】

New Balance 996は、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルなコーディネートに最適です。



【快適な履き心地】

このスニーカーは、優れたクッション性を提供し、長時間の着用でも快適さを保ちます。日常使いや軽い運動にも適しています。



【高品質な素材】

スエードとメッシュのコンビネーションが、耐久性と通気性を兼ね備えています。これにより、見た目だけでなく機能性も高い一足です。



メインカラー···グレー



モデル名···900番台



モデル_商品名···996



素材···スウェード、メッシュ



生産国···made in U.S.A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品】New

Balance

996GR

USA製

35周年モデル

スエード