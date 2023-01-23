『RICK OWENS Bauhaus ボンバージャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 29分に出品され04月05日 15時 29分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ46

サイズ詳細

肩幅43cm,身幅53cm,着丈61.5cm,袖丈73cm



状態はかなり綺麗です。

着用回数は15~20程度 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RICK

OWENS

Bauhaus

ボンバージャケット