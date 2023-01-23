『MS GRACY*カタログ掲載*リラックスボックスワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 18時 05分に出品され03月17日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⟡.·*.··············································⟡.·*.

体のラインを拾わない、着心地の良いワンピース。袖口のパールボタンと、ニュアンスのある配色リボンがこなれた印象に。

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ブルーにもグリーンにも見える

絶妙なカラートーンがおしゃれなワンピース*

体のラインを拾わないシルエットも◎

お写真でお色味がうまく写りませんでしたので

カタログのお色を参考にしてください* ˘ ‪ᵕ ˘ *



こちらもともと取り外し可能なコサージュがついていましたが、型崩れしてしまった為お付け出来ません。

綺麗な状態ですが、ご理解いただける方のみご購入くださいませ。



サイズ 42

着丈約99.5cm

身幅約49.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ MS

GRACY*カタログ掲載*リラックスボックスワンピース