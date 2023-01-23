『新品未使用 ハンド・トートバッグ リファインドレザー スミス トート【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 10時 01分に出品され03月24日 10時 01分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品

購入時レシート、ケアカードがありますので、間違いなく本物になります。



型番CM067



カラーベージュ(ホワイト）



size:約高さ25×幅34.5×マチ13cm

・持ち手全長約36cm

・ハンドルから本体まで12.5cm

・ショルダー全長約145cm(取外可)(長さ調節可)



素材レザー



仕様

・開閉種別：マグネット

・内部様式：ファスナーポケット×1 、オープンポケット×1

・外部様式：オープンポケット×1



付属品:保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 ハンド・トートバッグ

リファインドレザー

スミス

トート