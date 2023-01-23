『ヒステリックグラマー ミニバックパック リュック ラバーハンドル ヒスベア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 28分に出品され03月16日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前に違うサイトで購入したものですが、使用する機会なかったので出品しました。



状態は綺麗で使用感はあまりないと思いますが、肩紐のとこに少しだけ毛羽立ち(6枚目)のような感じがあります。



他のサイトでも出品していますので、購入の前に一言よろしくお願いします！



その他の商品状態はご自身で写真をみてご判断ください。

7•8•9枚目に公式？の画像載せてあります。



中古品ですのでノークレームノーリターンでお願いします！

購入前にプロフィールご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヒステリックグラマー ミニバックパック リュック ラバーハンドル ヒスベア