『双動 仮面ライダーW ハードボイルダー リミテッドカラーVer. セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 29分に出品され03月24日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···平成ライダー



平成/シリーズ···仮面ライダーW





プレミアムバンダイ 双動

ハードボイルダーセット

サイクロンジョーカー リミテッドカラーVer

セット



画像の品が全てです。

新品未開封です。



大人が趣味で

コレクションとして集めておりました。

引退の為、お譲り致します。





１度、人に渡った商品です

本体の状態、中古品に

ご理解頂けない方

状態に神経質な方はご購入をお控え下さい。





発送にお時間を要する場合が御座います。



お急ぎの方はご購入をお控え願います。



自己紹介を必読願います。



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平成/シリーズ···仮面ライダーW 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い