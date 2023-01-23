『【マルタ様】新品未使用品 ハンドバッグ ネイビー ソフティ トート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 34分に出品され04月27日 07時 34分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入OKです。

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✿ブランド

GHERARDINI【ゲラルディーニ】



✿形

ハンドバッグ トートバッグ



✿カラー

ネイビー



✿サイズ (cm)

縦18

横30

奥行き15



平置実寸

素人計測により多少の誤差はご了承下さい



✿A4収納

不可



✿素材

ナイロン



✿状態

新品未使用品



※できる限り写真に載せておりますのでご参考ください。



✿付属

なし



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※ご購入前に

プロフィール確認をお願いします。



◆丁寧な検品を心がけていますがあくまで1度人の手に渡っておりますので神経質な方は購入お控えください



◆同時購入でお値引✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゲラルディーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【マルタ様】新品未使用品 ハンドバッグ ネイビー ソフティ トート