『【マルタ様】新品未使用品 ハンドバッグ ネイビー ソフティ トート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 34分に出品され04月27日 07時 34分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ゲラルディーニ
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落札価格9490円
973 入札履歴
終了
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