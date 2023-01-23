『ナイキ エアジョーダン1 シカゴ CHICAGO‼️【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 26分に出品され03月25日 19時 26分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 High OG "Lost & Found/Chicago"

ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG "ロスト & ファウンド／シカゴ" 27cm

付属品すべてあり。



SNKRS自身購入品です。





返品交換はご遠慮下さい。

#シカゴ

#エアジョーダン

#CHICAGO

#エアジョーダン1



モデル名···AIR JORDAN



エアジョーダン/種類···1



エアジョーダン1/シルエット···High



気になる点はコメント下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

エアジョーダン1

シカゴ



CHICAGO‼️