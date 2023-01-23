『新品 S ウール フレンチメリノ ワークジャケット edifice 417【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 43分に出品され03月09日 12時 43分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】 EDIFICE 417 エディフィス

【製品名】 フレンチメリノ ワークジャケット French Merino

【カラー・柄】 ガンクラブチェック (千鳥格子) ブラウン

【生地】 ウール１００％

【サイズ】S （肩幅：43 身幅：49 着丈：70 袖丈：59）

【状態】 新品未使用



幅広い使い方ができる厚手のメリノウール生地のワークジャケットです。

ハンティングジャケットのような使い方もできますし、

テーラードジャケットのようにシャツの上に直接羽織るのも可能です。

段返り３つボタンの仕様です。



全体的にややゆとりのあるサイズ感で、

アームホールを広めにとられており重ね着に対応しています。

Sの表記ですが実際に来てみるとMくらいはありそうなサイズ感です。

詳細は上記サイズ欄を参考にして下さい。



クローゼットに保管しており状態は良好ですが、

フリマサイトの性質上NC、NRをご理解下さいますようお願いします。



発送は購入後翌日までに完了するよう心がけておりますが、

遅れる場合はあらかじめ連絡致します。



以上を同意いただいた方のみご購入をお願いいたします。



質問等ありましたらコメントにてお答えします。









素材···ウール１００％

カラー···グレー、ネイビー

股上···レギュラー

柄・デザイン···チェック



#フレンチメリノ

#ワークジャケット

#ハンティングジャケット



カラー...ブラウン

柄...チェック

素材...ウール(冬素材)

季節...秋冬



肩幅···43cm

身幅···49cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: フォーワンセブンエディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

S

ウール

フレンチメリノ

ワークジャケット

edifice

417