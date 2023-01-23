『マイセン 双剣マーク プレート 4枚 一級品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 01時 47分に出品され04月29日 01時 47分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少し小さめなのでケーキ皿や焼き菓子などにちょうどいいです。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイセン