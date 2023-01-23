『ねさん専用出品 GUCCI レザー ベルト 95/38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 23時 40分に出品され03月21日 23時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

GUCCIのベルトは、洗練されたデザインと高級感を兼ね備えています。特に、シルバーのバックルが目を引き、どんなスタイルにもマッチします。



【耐久性】

レザー素材は耐久性が高く、長期間使用できます。日常使いにも最適です。



【サイズ】

95/38のサイズは、多くの体型にフィットしやすく、調整可能な穴が複数あります。



- ブランド: GUCCI

- 色: 黒

- 素材: レザー

- サイズ: 95/38



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ねさん専用出品

GUCCI

レザー

ベルト

95/38