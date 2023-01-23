『ルイヴィトン モノグラム ネヴァーフルMMショルダートートバッグ ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 32分に出品され03月14日 14時 32分に終了予定です。即決価格は56,276円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド ◇ルイヴィトン

管理ナンバー ◇478606

商品の種類 ◇モノグラム/M40156/ネヴァーフルMM/ショルダートートバッグ/ハンドバッグ

サイズ ◇約32（45）-29-15センチ

シリアル-製造番号など ◇AR4009

状態 ■ 外 A-B 中 A



☆ 中の収納仕切りバッグ1888円で購入した商品も おつけ致します



中古品を購入して 2回使用しました

その後 使用しないので、お譲りいたします



【本物】おたからにて 鑑定していただきました



【ブランドの魅力】

Louis Vuittonのハンドバッグは、世界的に有名なラグジュアリーブランドの象徴です。モノグラムが特徴で、洗練されたデザインが魅力です。



【実用性】

大容量のデザインで、内部にはジッパーポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。ストライプ柄の内装もおしゃれで、使い勝手が良いです。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: キャンバス

- 色: ブラウン

- デザイン: モノグラム

- 内部ポケット: ジッパーポケットあり

- 内装デザイン: ストライプ柄

- ハンドル: レザー製

- サイズ: 大容量



細かな汚れてはありましたが、まだまた愛用できます



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン モノグラム

ネヴァーフルMMショルダートートバッグ

ハンドバッグ