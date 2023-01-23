『＊VETRA＊ 美品 38 ウールジャケット フランス Bshop【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 01分に出品され03月19日 07時 01分に終了予定です。即決価格は10,840円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランスを代表するワークウエアブランドVETRAのメルトンウール素材のカバーオールジャケットです(^^)セレクトショップで購入しました☆

一度の試着のみで、新品未使用品となります(*^^*)





＊Vetra ベトラ

＊定番カバーオールジャケット



＊素材: メルトンウール

＊毛80% ポリアミド20%

＊色: ブラック 黒

＊サイズ: 38 (メンズS相当)

＊フランス製



採寸サイズ

※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



＊着丈75cm

＊身幅52cm

＊袖丈60cm

＊肩幅45cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ＊VETRA＊

美品

38

ウールジャケット

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