『polar skate co. 93 denim 32x30 ポーラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 04分に出品され03月26日 01時 04分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーラースケート 93デニム

カラー : ブルーブラック

サイズ : 32x30

prov店舗にて購入しました。

10~15回程履きましたが汚れや傷はないと思います。

裾もほとんどすってません。

最後の着画はカラーは違いますがサイズは同じものです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポーラースケートカンパニー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ polar

skate

co.

93

denim

32x30

ポーラー