『コードレス掃除機 水拭き可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 13時 06分に出品され03月16日 13時 06分に終了予定です。即決価格は10,592円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【乾湿両用掃除機、モップ機能付き】新型コードレス掃除機は、通常の吸引に加えて、湿式掃除やモップ掛けも可能です。強力な吸引力でフローリングや カーペット をしっかり清掃し、ハンディ掃除機としても使えるので車内掃除にも最適です。また、ペットの毛やホコリも強力に吸引し、水拭き掃除機としても機能します。

【35KPaの強力吸引力・4段階吸引調整・低騒音設計】このアップグレードバージョン掃除機は、ブラシレスモーターを搭載し、35000Paの強力吸引力と70000rpmの高速回転を実現します。吸引力は4段階で調整可能で、清掃ニーズに合わせて調整します。さらに、このハンド掃除機は低騒音設計です。

【2か所HEPA搭載、微細な塵を99.97%除去】独特な設計で、ダストカップ内だけでなく、排気口にも追加のHEPAフィルターが搭載されています。この多層濾過システムは、よりクリーンな濾過を実現し、相互汚染を防ぎます。99.99%の塵を効果的に捕らえ、きれいで浄化された空気を排出するため、花粉症の方にとっては優れたコードレス掃除機です。

【スマートLCDディスプレイ/LED照明/長さ調整可能な伸縮パイプ】タッチスクリーンで「ファン」表示をタッチして吸引強度を簡単に調整できます。LEDライト「掃除機」は、小さなゴミもはっきり見え、ベッドやソファ、キャビネットの下などの死角でも視認性が高くなります。隅々のゴミも逃しません。

【大容量取り外し可能バッテリー、長時間連続動作】7*2000mAh大容量取り外し可能バッテリー、フル充電には約4〜5時間かかります。フル充電で最大45分間連続使用可能！便利で強力な掃除機には取り外し可能なバッテリーが装備されており、個別に充電することも、本体に接続して充電することもできます。



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#コードレス掃除機

#水拭き可能 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用