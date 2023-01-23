『Supreme コムデギャルソン ポルカドット L 正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 11分に出品され03月18日 22時 11分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 評価でもご判断頂けるかと思いますが、スニダン購入の確実正規品です。

現在スニダンでも出品しております。

今後使用する予定がないので出品することにしました。



画像を見てご確認宜しくお願い致します。



サイズ：L



早い者勝ちです！

ご検討宜しくお願い致します。



※他サイトでも同時出品している為、急遽取り消す場合がありますのでご了承下さい。

※金額交渉中でも、購入された方を優先しますので、ご了承下さい。

※購入申請が重複した場合は、評価及び取引実績、コメントの内容等から審査して判断致します。



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Nautica 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

コムデギャルソン

ポルカドット

L

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