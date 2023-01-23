『3Dconnexion 3Dマウス USB接続 黒 3ボタンマウス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 19時 43分に出品され04月15日 19時 43分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

この3Dマウスは、3Dconnexionによって製造されており、特にCADや3Dデザインソフトウェアでの使用に最適です。精密な操作が可能で、ユーザーの作業効率を大幅に向上させます。

CATIA

NX

次世代スペースボール

3ＤCADにて使用していました。





【特徴】

- USB接続により、簡単にPCに接続可能。

- 3つのボタンがあり、カスタマイズ可能な機能を提供。

- コンパクトなデザインで、デスク上でも場所を取らず、持ち運びにも便利です。



【使用用途】

主に3Dモデリングやデザイン作業に使用されるため、専門的な作業を行うユーザーにとって必須のアイテムです。



中古にて出品いたします。

申し訳ありませんがバラ売り場はいたしません。



- ブランド: 3Dconnexion

- タイプ: 3Dマウス

- モデル名: 3Dconnexion

- 色: 黒

- 接続方式: USB

- ボタン数: 3



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし