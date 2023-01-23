『【動作品】ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 47分に出品され04月07日 00時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入し問題なく使用していました。

購入時の付属品は全て揃っていますが、外箱は処分してしまったのでありません。

非喫煙、ペット無しです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース