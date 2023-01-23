『【動作品】ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 47分に出品され04月07日 00時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エイスース
B650E AORUS ELITE X AX ICE
¥ 12750
[美品] ASRock Z170M OC Formula
¥ 9750
MPG Z390 GAMING PRO CARBON 動作確認済み
¥ 7410
ASRock Rack X570D4I-2T AMD AM4 マザーボード
¥ 16100
MSI Z790-S01 マザーボード
¥ 9750
KATO様専用 CPU +メモリ+マザーボード
¥ 11000
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
¥ 7453
新品未使用 ASRock B760M STEEL LEGEND WIFI
¥ 12350
GA-990FXA-UD7 AMD Phenom II HDZ550WFK2D
¥ 7800
ASRock X570 AQUA 本格水冷PCマザーボード 限定品428/999
¥ 17600
GIGABYTE A620I AX AM5 mini-ITX マザーボード
¥ 13000
Rasberry Pi5 8G RAM マザーボード
¥ 9282
X570 STEEL LEGEND ASRock AM4マザーボード
¥ 9533
少々難あり ASRock Z390 PHANTOM GAMING X
¥ 13500
★美品 BIOSTAR B550MXC PRO
¥ 7565
MSI B760M GAMING PLUS WIFI マザーボード (未使用)
¥ 12870
Z790 TOMAHAWK WIFI マザーボード 動作確認済み
¥ 10833
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
¥ 12025
落札価格10530円
788 入札履歴
終了
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