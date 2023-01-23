『M47ジャケット 前期 フランス軍 46 デッドストック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 04分に出品され03月13日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デッドストック購入の未着用。

程度は申し分ないかと思います。



サイズ表記 46

肩幅 約50cm

身幅 約61cm 脇下〜脇下

袖丈 約62cm 肩先〜袖口

着丈 約83cm 背中襟下〜裾口

素人採寸の為多少の誤差はお許しください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M47ジャケット

前期

フランス軍

46

デッドストック