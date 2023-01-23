『22aw UNDERCOVER カンフー チャイナ ブルゾン ジャケット 4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 21時 46分に出品され03月15日 21時 46分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら、22aw UNDERCOVER カンフーブルゾンになります。



状態…比較的に良好です。問題なく着用可能です。



サイズ…4

着丈72cm、身幅63cm、肩幅53cm。



希少サイズとデザインになります。状態もいいです。



他にも、A BATHING APE Supreme NEIGHBORHOOD WTAPS STUSSY CHALLENGER 等出品中です♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 22aw

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カンフー チャイナ ブルゾン ジャケット 4