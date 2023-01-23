『【在庫わずか‼️】ナイキ エアジョーダン1 mid ブルー 青 26.5㎝【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 20時 47分に出品され05月13日 20時 47分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用品。国内正規店から購入。

付属品:黒タグ付き、外箱付きです。外箱を新品段ボールに入れて丁寧に梱包し、発送致します。



【商品】

サイズ :メンズ26.5cm

素材:天然皮革



✨配色が良く、この一足でお洒落を楽しめると思います✨



過去の出品、評価をご覧になって

ご検討頂けると幸いでございます☺️



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コメント頂けると幸いです。

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【商品説明】

◼︎ エアジョーダン1



オリジナルのAJ1をイメージしたミッドトップエディション。人気のアイコニックなスタイルはそのままに、選り抜きのカラーと張りのあるレザーが個性をアピールします。



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エアフォース1 ‘07ダンク low エアジョーダン1エアジョーダン エアマックス エアマックス95 エアマックス97 エアマックス90 ダンクロー ダンクハイ エアフォース1 エッセンシャル シャドウ が人気の ナイキ（NIKE）は、他のシューズメーカー、スタンスミスが定番のアディダス（adidas）、ゲルライトが有名な アシックス（ASICS）、大人の雰囲気の

M996ニューバランス（NEW BALANCE NB）、カジュアルの定番オールスターのコンバース（CONVERSE）、オールドスクールがロングセラーの VANS（バンズ）ポンプフューリーのリーボック（ReeboK）などと並んで素晴らしいスニーカーブランドです。ロイヤルブルー。





モデル/シリーズ···AIR JORDAN



メインカラー···ブルー,ブラック,ホワイト





あんしん鑑定···利用可能

モデル名...AIR FORCE 1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【在庫わずか‼️】ナイキ

エアジョーダン1



mid

ブルー

青

26.5㎝