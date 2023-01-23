『FURLA ムゲット バッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 47分に出品され03月09日 07時 47分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



5年くらいほど前に海外の路面店で新品で購入しましたが、

年齢的に使用しなくなりましたので出品しました。



サイズ（素人採寸になります。）

・横幅（最大幅）:約21cm

・高さ（取手上部〜底）:約26cm

・厚み（最大幅）約9cm



真ん中の蝶々のボタンを押すと開く仕様です。

作動感確認しましたが、問題ありません。



肩掛け用のレザーと、取扱説明書、保存袋付きです。



何度か使用しましたので見えないところに傷があるかもしれませんが、基本的には目立った傷はないと思います。

バッグの上部の内側に色移りとしみがあります。

写真5枚目参照ください。

保存袋は保管に伴い汚れがあります。

ご了承ください。



素人保管になりますのでご了承の上ご購入をお願い致します。

気になる方、神経質な方はご遠慮いただきますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

ムゲット

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