『令和5年度 コシヒカリ 30キロ 玄米 安い【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 40分に出品され03月30日 08時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 令和5年度 昨年のお米です

コシヒカリ 30キロ 玄米 福島県産



お米は蔵にて貯蔵しておりました。

ダンボールに入れて発送いたします



即購入OKです◡̈ 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用