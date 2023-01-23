『令和5年度 コシヒカリ 30キロ 玄米 安い【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 40分に出品され03月30日 08時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
令和６年 新米コシヒカリ30キロ 精米可
¥ 9750
Ayumin☆様専用
¥ 7488
令和６年 特別栽培コシヒカリ30キロ 精米可
¥ 10725
★極上★【R6年産新米】＜玄米＞佐渡産コシヒカリ ー特別栽培米ー25kg
¥ 9295
お米 玄米【岩手県産玄米銀河のしずく30kg】 6年連続特A評価獲得！
¥ 10904
白米 新米ゆめぴりか20キロ
¥ 10140
岡山県倉敷産 令和6年あけぼの新米 玄米20キロ
¥ 8190
新米R6産◎低農薬【特別栽培米】あきたこまち白米20kg(10kg×2)
¥ 9204
令和6年福島県産コシヒカリ玄米30キロ
¥ 9230
令和6年新米 送料込 コシヒカリ✨ 玄米３０キロ✨ １等米✨
¥ 9750
yoshiyoshi様 専用 五郎兵衛米 精米済み 30キロ
¥ 10725
ししこ専用ヒノヒカリ30kg③
¥ 9750
令和5年産＊農家力作新潟とちおコシヒカリ玄米風袋込25kgぴかぴか特別栽培米
¥ 8233
令和6年度 水稲うるち 新米 長野米 白米30k
¥ 10530
令和５年度産 精米 19kg 宮城県産 ひとめぼれ
¥ 7644
新米 令和6年 産 キヌヒカリ 玄米30キロ 淡路島 精米小分け可30kg
¥ 10855
新米ゆめぴりか 20キロ 玄米
¥ 7605
南魚沼産 コシヒカリ 6年産 くず米 ３０キロ
¥ 9750
落札価格10920円
927 入札履歴
終了
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