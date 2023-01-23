『Eral アクアバランス a 1,000ml トリートメント【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 21時 48分に出品され04月02日 21時 48分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イーラル

アクアバランスa

頭皮用トリートメント 洗い流さないタイプ

1000ml



パッケージにややダメージありますので、お安く出品します！



新品、未使用、未開封

お値下げ不可とさせて頂きますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>ヘアケア>>>リンス・コンディショナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし