『オーバーサイズ デニムジャケット フリンジ加工 青と緑のコンビネーション【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 43分に出品され03月10日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 定価14000

古着屋で購入しました。

1回だけ着用しました。



【ユニークなデザイン】

このジャケットは、青と緑のデニムを使用した独特のデザインが特徴です。フリンジ加工が施されており、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【オーバーサイズフィット】

オーバーサイズのシルエットにより、リラックスした着心地を提供します。重ね着にも最適で、様々なスタイルに合わせやすいです。



【機能的なポケット】

前面にはボタン付きのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。デイリーユースに便利なアイテムです。



- 色: 青と緑のコンビネーション

- 素材: デニム

- デザイン: フリンジ加工

- スタイル: オーバーサイズ

- 特徴: ボタン付きポケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オーバーサイズ

デニムジャケット

フリンジ加工

青と緑のコンビネーション