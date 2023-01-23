『FRUITS ZIPPERオフィシャルペンライト ver.5無線コントロール式【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 13分に出品され03月25日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRUITS ZIPPER公式の無線コントロール式ペンライトです。

2023年10月の東京体育館で1度だけ使用しました。

梱包袋、取扱説明書等はありません。



尚、ご希望で写真のポストカード2枚&メッセージカードを添付致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし