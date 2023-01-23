『試着のみ《tumuguツムグ》ウールガーゼ×綿 異素材切替タックワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 22時 12分に出品され04月25日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 平置採寸

着丈：約120cm

身幅：約61cm

ゆき丈：約63cm

袖幅：約22cm

袖口：約14cm

素材：毛100%×綿100%

カラー：ネイビー(紺色)

定価：¥20000

ポケットあり／日本製



《tumuguツムグ》の異素材切替タックワンピースです。

ウエストラインで切替え、上下のコンビ素材が印象的なプルオーバーのロングワンピース。

トップス部分には秋冬にぴったりのウールガーゼ素材を使用、スカート部分には柔らかな微起毛コットンが配されています。

ゆったりとした袖、身頃もワイドシルエット、インナーを着込んでレイヤードの着こなしも楽しめます。

シンプルなデザインなので、お出かけや食事会等のかしこまった席にも◎

試着のみのお品です。

コンパクトにして発送するため畳みジワがあることをご理解いただける方、宜しくお願いします。



Veritecoeur ヴェリテクール

nest Robe ネストローブ

Gauze# ガーゼ

ichiAntiquites イチアンティークス

LUEUF ルフ

ヌーベルドゥパラディ

北欧、暮らしの道具店

などお好きな方に



大人のナチュラル服

大人の日常着

マキシワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ツムグ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 試着のみ《tumuguツムグ》ウールガーゼ×綿

異素材切替タックワンピース