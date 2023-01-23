『BURTON ブラック ナイロン バックパック スケートボード用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 07時 47分に出品され04月18日 07時 47分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このバックパックは、シンプルで洗練された黒のデザインが特徴です。ストリート系スポーツにぴったりのスタイルで、どんなコーディネートにもマッチします。



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、日常使いにも適しています。4つのポケットがあり、収納力も抜群です。必要なアイテムを整理して持ち運ぶことができます。



【用途】

スケートボードやその他のストリート系スポーツに最適なバックパックです。アクティブなライフスタイルを送る方におすすめです。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: バックパック

- ポケット数: 4



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バートン