『RHA CL2 Planar Bluetooth 平面駆動ハイレゾイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 21分に出品され03月23日 01時 21分に終了予定です。即決価格は22,185円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アールエイチエーオーディオ
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落札価格22185円
997 入札履歴
終了
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