『RHA CL2 Planar Bluetooth 平面駆動ハイレゾイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 21分に出品され03月23日 01時 21分に終了予定です。即決価格は22,185円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

RHA CL2 Planar Bluetooth/3.5mm/2.5mmバランス接続 平面駆動ハイレゾイヤホン MMCX端子着脱式 aptX/AAC対応 12時間再生 3年保証【国内正規品】



【付属品】

外箱、内箱、説明書、イヤーピース各種、オーディオケーブル×2、USBケーブル、ケース、ポーチ、イヤホンジャック



【動作】

動作OK



【商品状態】

使用感による細かいスレ汚れなどごさいますが、目立った傷みなく中古品としては全体的にきれいで良好な状態です。



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即購入OK！即日発送！

その他分からないことがあればお気軽にコメントください！

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【商品詳細】

崇高な平面駆動技術

平面駆動技術は、可聴範囲内におけるサウンドの正確性、応答性、および高い制御性がよく知られています。



CL2 Planarは、これまでに発売されている中で最もコンパクトな平面駆動ドライバーが採用されています。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アールエイチエーオーディオ