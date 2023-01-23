『HKT48 Tシャツ サイズL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 06時 47分に出品され04月03日 06時 47分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #Tシャツ

#たたみジワあり

#長袖

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#サイズL

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季節感···夏,秋



種類···長袖Tシャツ



グループ名···HKT48 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし