『限定 The Basement × New Balance 1906R 26.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 22時 22分に出品され03月09日 22時 22分に終了予定です。即決価格は14,872円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 限定品 The Basement × New Balance 1906R BT 26.5cm



プロフィールは、必ずお読みください。



The Basement × New Balance 1906R Gray/Silver

ザベースメント × ニューバランス 1906R グレー/シルバー



【品番】M1906R BT

【サイズ】26.5cm

【状態】

ニューバランス公式オンライン当選品



【商品説明】

Facebook（フェイスブック）にて設立されたロンドンを中心とするインターネットスニーカーコミュニティ「The Basement（ザ・ベースメント）」と、アメリカ発の人気シューズブランド「New Balance（ニューバランス）」による新作コラボレーションスニーカー 1906R。

ブランド創業年を冠した2010年のハイパフォーマンスランニングシューズ「MR1906」の復刻モデル『M1906R』。TPU素材を用いたヒールサポート、Nロゴにシューレースと連動させてサドル部のサポート性を高めるN lock（エヌロック）を搭載し、ソールには衝撃吸収素材であるABZORB（アブゾーブ）、N-ergy（エナジー）クッショニングを組み合わせ、TPU素材でアーチを補強するスタビリティウェブを採用したソールユニットで、毎日の快適な履き心地を提供する。



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 限定

The

Basement

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New

Balance

1906R

26.5