『限定 The Basement × New Balance 1906R 26.5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 22時 22分に出品され03月09日 22時 22分に終了予定です。即決価格は14,872円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ニューバランス
NIKE Air Jordan 1 MID taxi 26cm スニーカー
¥ 9360
Nike Air Jordan 11 Low 72-10
¥ 10833
PADRONE サイドゴアブーツ クレープソール黒
¥ 7800
NIKE AIR MAX 95 HERITAGE MAGAZINE 26.0cm
¥ 11700
Braindead Oakley Factory Team Paguro US9
¥ 13000
ローリングダブトリオ ゴーディー US8（26cm） エンジニアブーツ
¥ 26840
パラブーツ シャンボード ブラック サイズ7
¥ 20865
THE ONITSUKA BROGUE オニツカタイガー
¥ 10920
ナイキ エアジョーダン1 シカゴカスタム Angelus
¥ 10712
VANS SKATE ERA バンズ スケート エラ BMX スケートボード
¥ 8268
26.5cm ナイキ エアジョーダン4 レトロ CT8527-700
¥ 13200
VALENTINO ヴァレンティノ ブラック サンダル オシャレデザイン 26
¥ 13650
トリッカーズ カントリーブーツ ストウ バーガンディ UK8
¥ 10530
NIKE Air Jordan 1 High OG Pollen
¥ 9750
90年代 ダナー マウンテンライト ゴアテックス 8ハーフEE メイドインUSA
¥ 11500
Nike Air Jordan 1 Retro High OG ネイビー
¥ 11900
★新品 Schott × Converse One Star Z 26.5cm
¥ 13104
POST ARCHIVE FACTION × On Cloudmonster 2
¥ 13650
落札価格14872円
592 入札履歴
終了
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