『fiction tokyo ウェストリボンニットチュニックワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月17日 13時 21分に出品され05月17日 13時 21分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィクショントーキョー

fictiontokyo



ウェストリボンニットチュニックワンピース

Waist Ribbon Knit Tunic One-piece



カラー baby pink

サイズ フリー



定価17600円





1度着用しています

目立った汚れや、着崩れないと思います



折りたたみ圧縮し、防水対応し発送



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素人管理、中古品にご理解ある方のみご購入ください



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チュニック ミニスカート





カラー···ピンク

柄···無地



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フィクショントーキョー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ fiction

tokyo

ウェストリボンニットチュニックワンピース